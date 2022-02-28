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Annesi Rus, babası Ukraynalı! Ne yapacağını bilemiyor: Konuştuğum sırada bir bomba patladı ve...

28.02.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna asıllı Türk vatandaşı olan İrem Tarı, babasının Ukraynalı annesinin ise Rus olduğunu belirterek, "Şimdi ben hangisinden vazgeçeyim. Kardeş kardeşi öldürüyor" dedi. Donbas bölgesinde yaşayan babasına ve ailesine ulaşamadığını belirten Tarı, "En son kuzenlerimle konuştuğum sırada bir bomba patladı ve bomba sesinden sonra iletişimimiz kesildi." diye konuştu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde 1972 yılında doğan Arina Motsarenko, 2000 yılında tatil için geldiği Adana'da Hüseyin Tarı ile tanışıp evlendi. Müslüman ve Türk vatandaşı olan Arina, adını da İrem olarak değiştirdi. Türk eşi ile 22 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 5 çocuk annesi Tarı, Adana'da yaşayan Ukrayna ve Rus vatandaşların üye olduğu Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurup başkanı da oldu.

'UKRAYNA'DA ŞU ANDA KARDEŞ KARDEŞİ ÖLDÜRÜYOR'

Tercümanlık da yapan İrem Tarı, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının kardeş olduğunu belirterek, "Şu anda kardeş kardeşi öldürüyor" dedi. Babasının Ukraynalı annesinin de Rus olduğunu anlatan Tarı, "Babam Ukraynalı ve Donbas bölgesinde yaşıyor. Annem Rus. Şimdi ben hangisinden vazgeçeyim? Annemden mi babamdan mı? Biz hepimiz kardeşiz. Maalesef kardeş, kardeşi öldürüyor. Hiçbir suçu olmayan halk bombalanıyor. Bu kanlı siyasete 'hayır' diyorum. Rus kardeşlerimle biz birlikte büyüdük, aynı okulda okuduk. Sayın Putin, kes şu ateşi. Biz savaş değil kardeşlik ve barış istiyoruz" dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE ONLARA ULAŞAMIYORUM'

'HİÇBİR ŞEKİLDE ONLARA ULAŞAMIYORUM'
Donbas bölgesinde yaşayan babası Mikhail Motsarenko'ya (75) ulaşamadığını belirten İrem Tarı, "Annem Galına, Adana'da benimle yaşıyor. Savaşın çıktığı günden bu yana babama ulaşamıyorum. En son kuzenlerimle konuştuğum sırada bir bomba patladı ve bomba sesinden sonra iletişimimiz kesildi.
O saatten beri hiçbir şekilde onlara ulaşamıyorum. Babamı Türkiye'ye getirmek istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Şu an bombaların da altında. Çocuklar, yaşlılar çok korkuyorlar" diye konuştu.

'EŞİM DE UKRAYNA İÇİN SAVAŞMAK İSTİYOR'

'EŞİM DE UKRAYNA İÇİN SAVAŞMAK İSTİYOR'
Eşi Hüseyin'in de gönüllü olarak Ukrayna'ya gidip savaşmak istediğini vurgulayan Tarı, duygularını şöyle ifade etti: "Eşim Türk ve savaş haberi geldiğinden beri onu tutamıyorum. Gönüllü olarak Ukrayna'ya gitmek istiyor. Ben de bu yaştan sonra silahımı alıp gitmeye hazırım. Ülkeme gidip babamı savunmak istiyorum. Biz savaşçı değiliz, savaş istemiyoruz ama çocuklarımızı, yaşlılarımızı savunmak zorundayız. Aynı şekilde burada bulunan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar savaşmaya hazırlar. Hatta dün kapıya çok sayıda kişi geldi. Biz nasıl gönüllü olarak gidebiliriz, diyorlar. Türklere de çok teşekkür ediyorum. Telefonlarım susmuyor. Türk kardeşlerimiz arayıp, 'sizin için ne yapabiliriz' diye soruyor."

'2 VATANIM VAR, UKRAYNA İÇİN HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM'

'2 VATANIM VAR, UKRAYNA İÇİN HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM'
Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi İnna Arnautova (52) da Rus asıllı Türk vatandaşı olduğunu belirterek, Ukrayna adına savaşmak istediğini söyledi. Ukrayna'da büyüdüğünü anlatan Arnautova, "Benim iki vatanım var.
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Anahtar Kelimeler:
Adana Rusya Türkiye Ukrayna
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