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  4. 28 Ocak Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28 Ocak Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Gazipaşa'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğu AFAD tarafından açıklandı. Antalya depreminin büyüklüğünün 4.3, derinliğinin 3.32 km olduğu duyuruldu. Son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler araştırılıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Antalya Gazipaşa'da 06.57 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi, Hisarcık Kütahya'da geçtiğimiz gün 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Geçtiğimiz gün Kütahya Hisarcık'ta 3.5 büyüklüğünde 7.90 derinliğinde deprem meydana geldi. Ayrıca Kahramanmaraş Besenli'de de geçtiğimiz gün deprem oldu. Saat 16.39 sıralarında meydana gelen söz konusu depremin büyüklüğü 3.2, derinliği 9.2 km olarak açıklandı.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi antalya
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