28 Ocak Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler araştırılıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Antalya Gazipaşa'da 06.57 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi, Hisarcık Kütahya'da geçtiğimiz gün 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Geçtiğimiz gün Kütahya Hisarcık'ta 3.5 büyüklüğünde 7.90 derinliğinde deprem meydana geldi. Ayrıca Kahramanmaraş Besenli'de de geçtiğimiz gün deprem oldu. Saat 16.39 sıralarında meydana gelen söz konusu depremin büyüklüğü 3.2, derinliği 9.2 km olarak açıklandı.