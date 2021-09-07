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Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

07.09.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Antalya'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar "Antalya'da deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. 7 Eylül günü ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından açıklandı. Denizli depreminin ardından bir deprem haberi de Antalya'dan geldi. Peki Antalya'da deprem mi oldu? 7 Eylül 2021 deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

7 Eylül 2021 tarihinde ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Antalya'da deprem mi oldu?" sorusunu da merak ediyor. Bugün Denizli 3.9 büyüklüğünde sallanmıştı. Peki Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Son gelişmelere göre Antalya'da bugün saat 14:14'te merkez üssü Antalya olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yaşanan sarsıntı yerin 26 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün yaşanan depremleri resmi internet adresi üzerinden ilan etti. İki kurumun da aktarmış olduğu verilere göre 7 Eylül 2021 tarihinde şiddeti 3'ü aşan bazı depremler meydana geldi.
Bugün Akdeniz, Ege Denizi, Muğla ve Kilis’te ise küçük çaplı depremler gerçekleşti. Bir süredir yoğun depremlerin olduğu Ege Denizi ile Akdeniz’de bugün de peş peşe depremler gerçekleşti.
AFAD verilerine göre merkez üssü Denizli olan 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem saat 12:42'de oldu ve yerin 15 km derinliğinde gerçekleşti.
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deprem antalya

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