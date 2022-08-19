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  4. Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü... Çok sayıda yaralı var

Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü... Çok sayıda yaralı var

19.08.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, servis midibüsü ile oto kurtarma çekicisi çarpıştı. Çarpışma sonucu ortalık savaş alanına döndü. Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Antalya'da otel servis midibüsü ve oto kurtarma aracının çarpıştığı kazada, 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, servis midibüs şoförü Şehmuz Fidan (61) sıkıştığı yerden itfaiye görevlileri tarafından çıkartılırken, çok sayıda ambulans yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer yolu Topçam mevkisinde meydana geldi. Kemer'deki bir otelde çalışan personeli kent merkezine götüren Şehmuz Fidan yönetimindeki servis midibüsü, Kumluca'da bozulan çöp arabasını Antalya merkeze götüren Ömer Kızılağaç (22) idaresindeki oto kurtarma aracına arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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4'Ü AĞIR 27 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada servis midibüsü şoförü Şehmuz Fidan ile araçta bulunan 26 otel personeli yaralandı. Midibüste sıkışan sürücü Fidan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çekici şoförü Ömer Kızılağaç ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu tek şeritten açarak trafik akışını sağladı.

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Çekici şoförü Ömer Kızılağaç, kaza anını anlattı. Kızılağaç, trafiğin durduğu esnada otobüsün arkadan kendisine vurduğunu ve çarpmanın etkisiyle kendisinin de önde duran başka bir servis midibüsüne çarptığını söyledi. Kızılağaç, "Trafik kilitlenmişti. Arkadaki şoför beni görmedi, sanırım virajdan dolayı bana çarptı" diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Antalya'daki feci kazada can pazarı!

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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