Antalya'da metrelerce kuyruk oluştu, plaja gelen şanslı sayıldı! Yıllardır gelenler şaşkın: İlk kez bu kadar kalabalık

İç turizmde ilginin en fazla gösterildiği kentler arasında yer alan Antalya’da, sakinliğiyle bilinen Kaş ilçesinde de yoğunluk 5 katına çıktı. İlçede otel, pansiyon ve villalarda konaklayacak yer kalmazken, ünlü koy ve plajlarda bu yoğunluktan nasibini aldı.

40 DERECELİK SICAĞA ALDIRMADILAR, YOĞUNLUK 5 KATINA ÇIKTI

Kaş ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kanyon ağzı plajı olması ve yer altı sularının denizle buluşmasıyla turkuaza bürünen Kaputaş Plajı, yeşil ve maviyi ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor.

Yerli ziyaretçilere, yabancı turistlerde eklenince normal zamanların yaklaşık 5 katı bir yoğunluk oluştu. Plaja ulaşabilen şanslı kişiler ise Akdeniz’in mavi sularında ve altın sarısı kumda yüzmenin keyfini çıkardı.

Ziyaretçiler hem plajı yüksekten gören seyir noktalarından hem de altın rengi kumların üzerinde öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Bazı ziyaretçilerin bariyerleri aşıp, tehlikeli noktalardan fotoğraf çektirdiği görüldü.