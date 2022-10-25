Antalya'da pazarcı esnafını çileden çıkaran olay! Görünce isyan etti: Yerimi işgal etmiş, ben de otobüsü satacağım

Antalya’nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sem Pazarı’na dün yada önceki gün vurdumduymaz bir şoför tarafından plakası olmayan şehiriçi yolcu otobüsü park edildi. Bu sabah pazara tezgah açmaya gelen pazarcı esnafı ise büyük bir şok yaşadı. Pazarın ortasındaki otobüsü kaldırtmak için girişimlerde bulunan esnaf, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı.

Yaşadıklarına isyan eden esnaf, tezgahlarını otobüsün etrafına kurmak zorunda kaldı. Müşterilerin alışveriş yapmasına da engel olan otobüsü görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir esnafın otobüsün kapısına koyduğu ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği görüldü. Bir esnaf ise müşterilerine “satılık otobüs, pazarlık payı vardır” diyerek tepkisini ifade etti.