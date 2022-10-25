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Antalya'da pazarcı esnafını çileden çıkaran olay! Görünce isyan etti: Yerimi işgal etmiş, ben de otobüsü satacağım

25.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olay pazarcı esnafını çıldırttı. Pazarın olduğu yere park edilen şehir içi yolcu otobüsü yüzünden tezgah açamayan esnaf, tüm uğraşlarına rağmen otobüsü bulunduğu yerden kaldırtamadı. Otobüsün önüne ve arkasına koydukları ürünlerle satış yapmaya çalışan ve yaşananlara tepki gösteren bir esnaf, ''Sabah bir geldik, büyük şaşkınlığa uğradık. Otobüsle birlikte satış yapıyoruz'' derken bir diğeri, ''satılık otobüs, pazarlık payı vardır'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sem Pazarı’na dün yada önceki gün vurdumduymaz bir şoför tarafından plakası olmayan şehiriçi yolcu otobüsü park edildi. Bu sabah pazara tezgah açmaya gelen pazarcı esnafı ise büyük bir şok yaşadı. Pazarın ortasındaki otobüsü kaldırtmak için girişimlerde bulunan esnaf, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı.

Yaşadıklarına isyan eden esnaf, tezgahlarını otobüsün etrafına kurmak zorunda kaldı. Müşterilerin alışveriş yapmasına da engel olan otobüsü görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir esnafın otobüsün kapısına koyduğu ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği görüldü. Bir esnaf ise müşterilerine “satılık otobüs, pazarlık payı vardır” diyerek tepkisini ifade etti.

"ÇÖZÜM BULAMADIK"

Pazar esnafından Hüseyin Özer, sabah tezgahını açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını söyledi.
Şehiriçi yolcu otobüsünü tezgah açacağı yere bırakıldığını ifade ede Özer, “Mağdur oldum, ürünlerimi bir oraya bir buraya taşımak zorunda kalıyorum. Bir çok yeri aradık ama kaldırılması noktasında çözüm bulamadık. Pazarımızın rezilliği bu. Otobüsün kapısına da ürünlerimi koymak zorunda kaldım. Başka yer yok. Mecburen öyle yaptım. Hem ben hem geçemeyen müşterilerim mağdur oldu. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

"PAZAR MI OTOPARK MI"

"PAZAR MI OTOPARK MI"
Otobüsün önüne tezgah açmak zorunda kaldığını ifade eden Dursun Özkan, “Otopark mı Salı pazarı mı belli değil. Otobüsten yerimize tezgahımı açamadım. Otobüsün plakası da yok, komşularda yardımcı olmak istedi ama sonuç alamadık. Mağdur olduk. Otobüsün önüne ve kapısına tezgah açmak zorunda kaldım. Mecburuz. Komşularımızın yerine sığındık” diye konuştu.
Otobüsün park edildiği yerde şarküteri tezgahı bulunan Osman Eren, "Bu otobüsü hafta sonu buraya bırakmışlar. Şu an yerimize şarküterimizi kuramadık. Gerekli yerleri aradık ama bir sonuca ulaşamadık. 3 kez polis geldi. Ben gelmeyen komşumun yerine tezgahımı açtım, eğer o gelseydi, bugün yerim olmayacaktı ve 20 bine yakın zararım olacaktı. Tezgahını açamayan esnaflar var burada herkes evine ekmek götürüyor. Bu yapılan resmen vurdumduymazlık. Sabah bir geldik, büyük şaşkınlığa uğradık. Otobüsle birlikte satış yapıyoruz” diye konuştu.

"VURDUMDUYMAZLIK"

"VURDUMDUYMAZLIK"
Otobüsün park edildiği yerde şarküteri tezgahı bulunan Osman Eren, "Bu otobüsü hafta sonu buraya bırakmışlar. Şu an yerimize şarküterimizi kuramadık. Gerekli yerleri aradık ama bir sonuca ulaşamadık. 3 kez polis geldi. Ben gelmeyen komşumun yerine tezgahımı açtım, eğer o gelseydi, bugün yerim olmayacaktı ve 20 bine yakın zararım olacaktı.
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Anahtar Kelimeler:
antalya

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