Antalya'da sıcak havayı görenler Ocak ayında denize girdi!

Hava sıcaklığının 18, deniz suyunun 19 derece ölçüldüğü Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte deniz kenarına geldi.

DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

Zirvesi karla kaplı Toros dağlarının hemen eteğindeki Konyaaltı Plajı'nda kimileri kumsalda güneşlenirken, kimileri de yüzüp fotoğraf çektirdi. Denizde yüzen çocuklara, anne ve babaları da eşlik etti.

Bazı tatilciler, ocak ayında denize girmenin büyük keyif ve ayrıcalık olduğunu belirtti.

BODRUM'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derecelere yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi. Bazı yabancı turistler ise plaj ve kumsalda oturup, vakit geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Bodrum'un gelecek hafta yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği bildirildi.