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  4. Antalya'daki fırtınada korkunç olay! El ele tutuşan turist çifte böyle çarptı... O anlar kamerada

Antalya'daki fırtınada korkunç olay! El ele tutuşan turist çifte böyle çarptı... O anlar kamerada

25.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şiddetli rüzgar ve fırtına dün kent genelinde etkili oldu. Kemer ilçesinde ise yaşanan korkunç olay kameralara yansıdı. Kısa süreli oluşan hortumda yerinden çıkan bir otelin mal girişinin metal sundurması, yoldan geçen iki turiste çarptı. El ele tutuşup güçlükle ilerlemeye çalışan turistler bir anda yere yığıldı.

Antalya merkez ve ilçelerinde dün öğleden sonra aniden başlayan yağış ve fırtına etkili oldu. Kısa süreli hava olayında birçok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı.

HORTUM NEDENİYLE YERİNDEN ÇIKTI, TURİST ÇİFTE ÇARPTI

Kemer ilçe girişinde bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı, oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı.
Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında duran vatandaşlar yetişti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralanan biri kadın iki Almanya uyruklu turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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