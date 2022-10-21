Antalya’da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Antalya’da bir deri giyim mağazasına kimliği belirsiz iki kişi yüzlerini kapatarak molotof kokteyli ile saldırdı. Komşu dükkandan çıkan bir kişi yangını büyümeden söndürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre deri giyim ürünleri satan bir mağazaya sabah saatlerinde molotof kokteyli ile saldırıldı. Yüzlerini kapişonlu ceket ve şapka ile kapatan kimliği belirsiz iki kişi cam vitrine taş ve molotof kokteyli ile saldırdı. Komşu dükkanda sabah namazına kalkan bir kişi alevleri görerek söndürdü. Saldırı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı iki kişiden biri önce taşı cam vitrine atıyor. Diğer şahıs ise yaktığı molotof kokteylini mağazaya fırlatıyor. Karşıdan gelen komşusu ise alevleri söndürdüğü anlar yer alıyor.

“Sorumlularının bulunmasını istiyoruz”

Olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istediklerini belirten mağaza sorumlusu Fatih Aslanparçası, “Sabah 6.30 sıralarında 2-3 kişi bira şişelerinden Molotof kokteyli yapmışlar. Önce cama taş atıyorlar. Daha sonra molotof atıyorlar. Karşı komşumuz sabah namazına kalktığı sırada o görüyor. Yangını söndürüp bize haber verdi. Polisler geldi, inceleme yaptı. Sorumlularının bulunmasını istiyoruz. Neden ve kim yaptı öğrenmek istiyoruz. Allah’a şükür cam tam kırılmamış. Müdahalede erken olduğu için çok zararımız yok” dedi.