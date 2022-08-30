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Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

30.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.

Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

- Kaş ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

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antalya orman yangını kaş

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