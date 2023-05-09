Anti kanser özelliği taşıyor! Hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİYOR

Cennet hurmasında diyet lifi oldukça yüksektir. Bu nedenle bağırsak problemleri için tüketilebilir. Bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışması için mevsiminde yaş cennet hurması; mevsim dışındaysa kuru cennet hurması tüketilebilir. Lifli yapısı sayesinde, yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.

Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker