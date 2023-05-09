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Anti kanser özelliği taşıyor! Hastalıklara karşı zırh gibi koruyor

09.05.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda yediğimiz meyve ve sebzelerin dışında kalan gıdalar da vücudumuz için oldukça faydalı olabiliyor. Sağlıklı beslenen ve rafine şekerden uzak duranların favorisi olan bir meyvenin de saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor. Oldukça tatlı olan bu meyve birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor.

Cennet hurması tatlı tadıyla sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi oluyor. Bu meyve sağlıklı beslenenlerin favorisi olsa da diğer meyvelere göre daha az tüketiliyor. Oysaki cennet hurmasının faydaları duyanları şaşırtıyor. Bu mucizevi meyvenin faydalarını öğrenmek istiyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

CENNET HURMASI FAYDALARI

BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİYOR

BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİYOR

Cennet hurmasında diyet lifi oldukça yüksektir. Bu nedenle bağırsak problemleri için tüketilebilir. Bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışması için mevsiminde yaş cennet hurması; mevsim dışındaysa kuru cennet hurması tüketilebilir. Lifli yapısı sayesinde, yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.

Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZIRH GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZIRH GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

C vitamini içeriği yüksek olan cennet hurması, bağışıklık sisteminin çok sevdiği faydalı meyvelerden biridir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir. Çocukların gelişme döneminde daha sağlıklı şekilde büyümesi için önerilen cennet hurması, besin değerinin yüksek olmasından dolayı her yaş için tavsiye edilmektedir.

Genel vücut fonksiyonlarını korumak ve daha sağlıklı bedene sahip olmak için siz de cennet hurmasını tüketebilirsiniz. Cennet hurması faydaları Japonlar tarafından araştırılmış ve yapılan deneyler sonucunda bu meyvenin koronavirüs hastalığına karşı koruyucu ve semptomları azaltıcı etkiye sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

KANSER RİSKİNİ ÖNLÜYOR

KANSER RİSKİNİ ÖNLÜYOR
Cennet hurması içeriği çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında olan kansere karşı koruma kalkanı oluşturabilecek yapıdadır. Cennet hurması yüksek antioksidan maddelere ve kateine sahiptir. Bu özelliği sayesinde, serbest radikallerle savaşma görevini üstlenir. Kanserli hücrelerin vücuda yayılmasını önleyecek kadar etkili olan bu faydalı meyve, vücuda zarar vermeye çalışan hücreleri temizler. Düzenli şekilde ve ölçülü miktarda tüketilen cennet hurması, sizi kanserden uzak tutacaktır.

GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİYOR

GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİYOR
Cennet hurmasına A vitamini bulunmaktadır. A vitamini ise görme duyusunun güçlenmesine yardım eder. Hamilelik döneminde tüketilen cennet hurması, bebeğin daha sağlıklı gözlere sahip olmasını sağlar. İleri yaşlarda göz hastalıkları yaşamamak için cennet hurmasını düzenli şekilde tüketebilirsiniz. Kornea ve retina sağlığı için; yaş ya da kuru cennet hurmasının tüketilmesi tavsiye edilir.

TANSİYONU DENGELİYOR

TANSİYONU DENGELİYOR
Kan basıncının dengelenmesi pek çok hastalığı önlemektedir. Cennet hurması da bu göreve sahip bir besindir. Tansiyon değerleriniz sık sık değişiyorsa; cennet hurmasından ölçülü miktarda tüketerek kan basıncını kontrol altına alabilirsiniz. Ara öğünlerde tercih edeceğiniz cennet hurması kurusu ya da dilimleri, tansiyon düşüşüne engel olabilir. Sağlıklı bir yaşam için cennet hurması önerilmektedir.
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Bağışıklık Sistemi kanser sindirim sistemi şeker cennet hurması fayda faydaları iltihap

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