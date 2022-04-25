Anzak Koyu'nda geleneksel 'şafak ayini'! İki yıl aradan sonra...

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.

ÇANAKKALE'YE GELDİLER

Çanakkale'de kara savaşlarının 107'inci yılında Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksel şafak ayini düzenleniyor.

Geçtiğimiz iki yılda Covid salgını nedeniyle sadece elçilik ve askeri yetkililerin katıldığı anma törenine, bu sene yeniden Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen Anzak torunları da katılıyor. Yüzlerce kişi 107 yıl önce atalarının hayatını verdiği topraklarda onları anıyor.

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 107’nci yıl dönümünde yaklaşık 200 Anzak torunları, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekledi. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeselleri ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları da izledi.

Türkiye ve Türk milleti hakkında düşüncelerini paylaşan Kidman, "Türk halkı bizi çok hoş karşıladı. Türkçe bilmememize rağmen Türk halkını bize karşı sadece cömertliğiyle değil, sıcak kalpli olmasıyla da hatırlayacağız." dedi.