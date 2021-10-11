AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının biteceği tarih merak ediliyor. Kayıtların nereden, nasıl yapılacağı da araştırılıyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 eğitim yılı bahar dönemini geri bırakmış olan AÖF öğrencileri şimdi 2021-2022 güz dönemi kayıtlarına odaklandı. Üniversitenin kayıt yenileme işleminin biteceği tarihi araştıran vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için AÖF akademik takvimi ya da kurum tarafından yapılan resmi açıklamaları sorgulamakta.

AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile uzatıldı.

27 Eylül – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenmekte olan AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi 17 Ekim 2021 tarihinde saat 22:00’ye kadar devam edecek.