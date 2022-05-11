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  4. AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2022? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınav tarihleri!

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2022? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınav tarihleri!

11.05.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorusunun yanıtı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak sınav öncesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler, Bahar Dönemi sınavları ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınav tarihleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AÖF sınav giriş belgesi 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak sınava girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim yılının bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanmıştı. Öğrenciler internette, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI 2022?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

AÖF SINAV YELERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF SINAV YELERİ BELLİ OLDU MU?
2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında yapılan vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta belli olmuştu.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2022?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2022?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
Öte yandan öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
sınav Anadolu Üniversitesi
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