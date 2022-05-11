AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2022? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınav tarihleri!

AÖF sınav giriş belgesi 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak sınava girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim yılının bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanmıştı. Öğrenciler internette, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...