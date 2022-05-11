AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2022? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınav tarihleri!

AÖF sınav giriş belgesi 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak sınava girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim yılının bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanmıştı. Öğrenciler internette, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI 2022?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
AÖF SINAV YELERİ BELLİ OLDU MU?
2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında yapılan vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta belli olmuştu.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2022?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
Öte yandan öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
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