AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçları için heyecan dorukta. AÖF sınavının sorularının ve cevaplarının 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde öğrencilerin bilgisine sunulması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı.
Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce sonuçların yayınlanacağı tahmin ediliyor.
2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?
Başarı notu alt sınır değeri 35 olup başarı notu alt sınırın altında olan öğrenciler FF harf notu alıyor.
FF notu olmayan öğrenciler başarılı sayılıyor ve AÖF'ten mezun olabiliyor.
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