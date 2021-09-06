AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçları için heyecan dorukta. AÖF sınavının sorularının ve cevaplarının 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde öğrencilerin bilgisine sunulması bekleniyor.