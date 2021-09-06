HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

06.09.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, YÖK'ün kararı ile yüz yüze gerçekleşti. Yaz okulu sınavına katılım gösteren adaylar için sonuç belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Sınav sonuçlarında FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul ediliyor. İşte merak edilenler...

AÖF yaz okulu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçları için heyecan dorukta. AÖF sınavının sorularının ve cevaplarının 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde öğrencilerin bilgisine sunulması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı.
Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce sonuçların yayınlanacağı tahmin ediliyor.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?
Başarı notu alt sınır değeri 35 olup başarı notu alt sınırın altında olan öğrenciler FF harf notu alıyor.
FF notu olmayan öğrenciler başarılı sayılıyor ve AÖF'ten mezun olabiliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.