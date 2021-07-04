AÖF Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? AÖF Yaz okulu ücretleri ne kadar?

AÖF yaz okulu başvuru tarihi son zamanlarda sık sık aranmaya devam ediyor. Başvuru tarihleri açıklanan yaz okulu için nasıl başvuru yapılacağı ve yaz okulu ücretleri merak konusu oldu. Peki AÖF Yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ne zaman başlıyor? AÖF Yaz okulu ücretleri ne kadar? İşte AÖF yaz okulu hakkında merak edilen detaylar...

AÖF Yaz okulu ücretleri ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz döneminin başlaması ile yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5 Temmuz 2021'de başlayacak olup, 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir. Aynı zamanda sınavların 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve

En fazla 5 adet ders seçimi olduğu vurgulanan öğrencilerin bu işlemi, Yaof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) kısmından yapılabilecek.