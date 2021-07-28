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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2021? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihi...

28.07.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için heyecan dorukta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu tarihler, öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öte yandan sınavın elektronik ortamda mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Açık Öğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı. AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek öğrenciler, sınavın yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte merak edilenler...

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavının 4 Eylül 2021'de gerçekleşeceği açıklandı.
Sınavın online olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldı.
AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze gerçekleşeceği bilgisi aktarıldı.
Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.”
Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
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Anahtar Kelimeler:
sınav yüz yüze eğitim
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