AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2021? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihi...

Açık Öğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı. AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek öğrenciler, sınavın yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte merak edilenler...

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavının 4 Eylül 2021'de gerçekleşeceği açıklandı.

Sınavın online olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldı.

AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze gerçekleşeceği bilgisi aktarıldı.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.”