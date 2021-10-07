AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt tarihleri 2021

AÖL 2021 kayıtlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak olan 2021 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başvurusu ile kayıt yenileme sınav ücretinin anlaşmalı bankalara yatırılacağı bilgisi aktarıldı. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemini yaptırmayanların dönem sınavına katılamayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

KAYITLAR 15 EKİM'DE SONA ERİYOR

2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemlerinin 15 Ekim 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür."

Söz konusu açıklamanın devamında, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.