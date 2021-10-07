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AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt tarihleri 2021

07.10.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlayan 2021-2022 AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının geçtiğimiz hafta sona ermesi bekleniyordu. Ancak 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süresinin devam edeceği belirtildi.

AÖL 2021 kayıtlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak olan 2021 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başvurusu ile kayıt yenileme sınav ücretinin anlaşmalı bankalara yatırılacağı bilgisi aktarıldı. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemini yaptırmayanların dönem sınavına katılamayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

KAYITLAR 15 EKİM'DE SONA ERİYOR

2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemlerinin 15 Ekim 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür."
Söz konusu açıklamanın devamında, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın tarihine ilişkin güncel bir duyuru yapılmadı.
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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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