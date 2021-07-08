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AÖL sınav giriş ekranı: AÖL sınavları ne zaman bitiyor?

08.07.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim Lisesi kapsamında düzenlen AÖL 3. Dönem sınavları online olarak internet üzerinden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, AÖL sınavlarına giren öğrenciler için yeni bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda sınav kurallarını ihlal eden veya kopya çeken öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan AÖL sınavlarının ne zaman biteceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte AÖL sınavı için giriş ekranı…

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan AÖL sınavları halen devam ediyor. Sınavların bitmesine kısa bir süre kala AÖL öğrencileri, internet üzerinden online bir şekilde sınavlarını tamamlıyor. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler ise, arama motorları üzerinden AÖL sınav giriş ekranı sorgusu yapıyor. AÖL sınavlarında öğrencilere özel sorular sorulurken, ders geçme notu ise 45 olarak açıklandı. Peki AÖL sınavları ne zaman bitiyor?

AÖL sınav giriş ekranı için TIKLAYIN!

2021 AÖL sınavlarına nasıl giriş yapılır?

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. AÖL sınavlarına giriş yapmak isteyen adaylar, TC Kimlik numaraları ve şifreleri ise giriş yaparak sınavlarını tamamlayabiliyor.
Seçilen ders aktif haldeyken başka bir dersin sınavına girilemiyor. AÖL sınavları esnasında öğrencilerin sınav dışında bulunan tüm diğer sekmeleri kapatılacak. Bu konuda özellikle uyarıda bulunan MEB, öğrencinin sınav ekranı dışında bir ekrana erişmesi durumunda sınavın sonlandırılacağını ve geçersiz sayılacağını ifade etti.
Sınav ekranlarında kodlar bulunacak ve öğrencilerin ekran paylaşımı yapmaları durumunda, öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılacak.

AÖL sınavları ne zaman bitiyor?

AÖL sınavları ne zaman bitiyor?
Açık öğretim kurumları 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 3 Temmuz tarihinde saat 09.30’da açıldı. AÖL sınavları 7 Temmuz 23:59’a kadar devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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