AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL 3. Dönem online sınav girişi...

Öğreciler, AÖL 3. dönem sınavları ilgiyle takip ediyor. İnternet üzerinden online olarak yapılacak sınava katılım sağlayacak öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile birlikte AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online giriş yapabilecek. AÖL sınavını sistemden tamamlayacak öğrenciler "AÖL sınavı ne zaman, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte AÖL sınavları tarihleri ve ayrıntılar...

AÖL sınavları ne zaman?

Öğrencilerin merakla beklediği AÖL online sınav maratonu bugün itibariyle başladı.

Toplamda 5 gün sürecek online sınav süreci her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler şeklinde gerçekleştirilecek.

AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişilecek olan AÖL online sınavına öğrenci girişi yapılması gerekmekte.

Sınav tarihleri hangi günler? Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 3 Temmuz 2021 saat 09:30 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59’a dek online (yani çevrimiçi) şeklinde yapılacak.