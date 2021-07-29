AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL telafi sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Sınavların sonlanması ile beraber 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerin diploma işlemleri başladı, sınav başarı puanını bekleyen adaylar ise AÖL telafi sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda.

Açıklanma tarihi belli oldu mu?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz'da tamamlanmış, sınav sonuçları da 14 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu bilgilere göre telafi sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanması ön görülmekte.