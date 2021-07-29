AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL telafi sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

2021 AÖL telafi sınavı sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖL telafi sınavı 27-28 Temmuz tarihleri arasında online şekilde gerçekleştirilmişti. İlk sınava katılamayan öğrenciler telafi sınavına girme şansı elde etmişti. Peki 2021 AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL telafi sınav sonuçları, sınav sonrası öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Sınavların sonlanması ile beraber 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerin diploma işlemleri başladı, sınav başarı puanını bekleyen adaylar ise AÖL telafi sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda.
Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Sınavlar ilan edildiğinde MEB. gov. tr'nin http://aol.meb.gov.tr/ adresinden sonuçlara erişilebilecek.
Açıklanma tarihi belli oldu mu?
Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz'da tamamlanmış, sınav sonuçları da 14 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Bu bilgilere göre telafi sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanması ön görülmekte.
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