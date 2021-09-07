AÖL yeni kayıt ne zaman yapılacak? İşte 2021 - 2022 Açık Lise yeni kayıt kılavuzu

AÖL'ün internet sitesinde 2021 açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı açıklandı. AÖL kayıtları İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli olan evraklar arasında T.C. Kimlik No Beyanı, son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf bulunuyor. İşte detaylar...

AÖL KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? AÖL'e ilk kayıt yaptıracak öğrenci ilk önce T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırmalı. Sonrasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmalı ve ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırmalı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, eksik evrakı veya evrakta eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlü tutulacak. Yeni kayıt süresi boyunca eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir. AÖL yeni kayıt kılavuzuna ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının, "https://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/31115807_Ylk_kayYt_kYlavuzu.pdf" adresine erişim sağlayınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR? A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler: * T.C. Kimlik No Beyanı, * Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı, * Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, * Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).