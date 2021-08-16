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  4. Apple'ın eylül planı ortaya çıktı! İşte görücüye çıkması beklenen ürünler

Apple'ın eylül planı ortaya çıktı! İşte görücüye çıkması beklenen ürünler

16.08.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 13'de dahil olmak üzere yeni ürünleri için gözler eylül ayına çevrildi. Gelen son bir rapor ise Apple'ın çok konuşulacak eylül planını gözler önüne serdi. Peki Apple eylül ayında neler tanıtacak? İşte detayları.

Apple eylül ayını önemsiyor. Çünkü şirket, iPhone modellerini genellikle eylül ayında tanıtıyor. Genellikle diyoruz çünkü Apple, geçen yıl pandemi kaynaklı gecikmeler nedeniyle iPhone 12 modellerini eylül ayında değil ekim ayında tanıttı. Ancak bu yıl şirketin normal düzeni devam ettirmesi ve iPhone 13 modellerini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Peki Apple'ın eylül ayında tanıtacağı ürünler neler?

İŞTE APPLE'IN PLANI

Mark Gurman'a göre Apple, bu sonbaharda birden fazla etkinlik düzenlemeyi planlıyor. İlk etkinlik ise eylül ayında iPhone 13 için olacak. Gurman yeni iPhone'ların yanı sıra, Apple Watch Series 7'nin, yeni iPad mini'nin (iPad mini 6) ve AirPods 3'ün eylül ayında piyasaya sürülebileceğini söylüyor.
Yani eylül etkinliği, iPhone 13 ailesinin, Apple Watch Series 7'nin, iPad mini 6'nın ve AirPods 3'ün tanıtıldığı büyük bir etkinlik olabilir.

iPHONE 13 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

iPHONE 13 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ
İddialara göre iPhone 13 ailesi 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak. Pro modellerin 120 Hz Promotion ekrana sahip olması beklenirken, tüm modellerin daha küçük bir çentik ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni cihazlara güç verecek işlemcinin A15 Bionic olması kuvvetle muhtemel.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ
Son iddialara bakılırsa Apple'ın yeni akıllı saati yeniden tasarlanacak ve iPhone 12 gibi daha köşeli bir tasarıma geçiş yapacak. Ayrıca yeni akıllı saatin sağlık özelliklerinin artırılması bekleniyor.

iPAD MINI 6'NIN ÖZELLİKLERİ

iPAD MINI 6'NIN ÖZELLİKLERİ
Dedikodulara göre iPad mini tarihindeki en büyük tasarım değişikliğine uğrayacak ve yeni iPad Air'e benzeyecek. Yeni tablet 8,5 ila 9 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olabilir.
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airpods akıllı telefon akıllı saat Apple
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