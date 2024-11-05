Aracını orta şeride park edip uyudu! Dediği polisleri bile çileden çıkardı: ‘Alkolü ağzımda gezdirdim’

Trafik ekibinin yüzünün yıkadığı Tuğberk K., yine de uyanmadı. Sağlık görevlileri ise sürücüye önce nabız kontrolü yaptı, ardından kolonya koklattı. Ekiplerin dakikalar süren çabasının ardından uyandırılıp aratan çıkarılan sürücüye alkol testi yapıldı.