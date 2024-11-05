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  4. Aracını orta şeride park edip uyudu! Dediği polisleri bile çileden çıkardı: ‘Alkolü ağzımda gezdirdim’

Aracını orta şeride park edip uyudu! Dediği polisleri bile çileden çıkardı: ‘Alkolü ağzımda gezdirdim’

05.11.2024 12:48
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Antalya’dan gelen bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Orta şeritte ilerleyen bir sürücü aniden aracını durdurup uyumaya başlayınca trafik adeta kilit oldu. Alkollü şahsı polis ekipleri zorlukla uyandırdı. 31 yaşındaki Tuğberk K.’nin aldığı alkolün nedenini dişindeki apse olduğunu söylemesi ise herkesi şaşırttı.

Antalya'da Tuğberk K. (31), orta şeritte aracını durdurup uyuyunca trafiği kilitlendi. 1.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda gezdirdim" dedi.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gazi Bulvarı'ndan otogar yönüne giden ana yolda meydana geldi. Tuğberk K., akan trafikte 16 BKY 959 plakalı otomobilini orta şeritte aniden durdurdu.

Yolu kullanan sürücüler korna çalarak tepki gösterip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, uyuduğu belirlenen sürücüyü uyandırmak için uzun süre çaba sarf etti.

Trafik ekibinin yüzünün yıkadığı Tuğberk K., yine de uyanmadı. Sağlık görevlileri ise sürücüye önce nabız kontrolü yaptı, ardından kolonya koklattı. Ekiplerin dakikalar süren çabasının ardından uyandırılıp aratan çıkarılan sürücüye alkol testi yapıldı.

‘ALKOLÜ AĞZIMDA SÜREKLİ GEZDİRDİM’

‘ALKOLÜ AĞZIMDA SÜREKLİ GEZDİRDİM’

1.02 promil alkollü çıkan Tuğberk K. "Alkol almadım. Ben diş hastanesine gittim. Orada dişimin apse yapmaması için alkolü ağzımda sürekli gezdirdim" dedi.

Tuğberk K’ye alkollü araç kullanmaktan 8 bin 502 lira ceza kesilirken, otomobili ise bağlanarak otoparka çekildi. Sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
antalya alkollü sürücü
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