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  4. Araçlar akıntıya kapılıp yan yattı! O ili sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü

Araçlar akıntıya kapılıp yan yattı! O ili sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü

04.05.2024 17:14
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Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bazı araçların akıntıya kapılıp yan yattığı görüldü. Öte yandan Şırnak'tan gelen bir görüntüde suyla dolmuş bir sokaktaki duvarın yıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

Şırnak'ta sağanak yağış etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi. Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ŞIRNAK'TA SAĞANAK! CADDE VE SOKAKLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı.

Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak sağanak
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