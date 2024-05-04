Araçlar akıntıya kapılıp yan yattı! O ili sağanak yağış vurdu... Cadde ve sokaklar göle döndü

Şırnak'ta sağanak yağış etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi. Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

