Aras Bulut İynemli kimdir, nereli, sevgilisi kim? Aras Bulut İynemli kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

2017 senesinde başlayıp geçtiğimiz aylarda final yapan Çukur dizisinde rol almış olan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Son gelişmelere göre Aras Bulut İynemli'nin birliktelik yaşadığı oyuncu Bige Önal'dan ayrıldığı konuşuluyor. Peki Aras Bulut İynemli kimdir, nereli, sevgilisi kim?

Aras Bulut İynemli kimdir?

Son olarak Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli'nin hayatı merak konusu oldu.

25 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelen Aras Bulut İynemli'nin, ailesi de kendisi gibi sanatçıdır. İyneli'nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçısıdır. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olan oyuncu ardından İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Daha önce İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çeken İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmıştır ve yapılan deneme çekimlerinde başarılı görülmüştür. Bir dönem çokça izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlayıp söylemiş ve yeni şarkılar da bestelemiştir.

2012 senesinde çekimleri bitmiş olan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminde başrol oynamıştır. İynemli, 2013 yılında ise Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile beraber "Tamam mıyız?" filminde başrol oynamıştır.