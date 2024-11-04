Araştırma sonucu ortaya çıktı: Sağlıklı gözler için günde bir avuç tüketin! Hafızayı da güçlendiriyor

Dr. Scott, çalışmada katılımcıların diyetlerinde düşük alışılmış bazal lutein alımlarına sahip olacak şekilde seçildiğini ve günde sadece 57 gramın kandaki lutein seviyelerini sadece 6 haftada hızla artırdığını açıklıyor. "Diyetinize sadece bir avuç fıstık ekleyerek, gözlerinizi korumak için çok önemli olan lutein alımınızı artırabilirsiniz," diyor Dr. Scott. Antep fıstığının sağlıklı bir yağ kaynağı sağladığını ve potansiyel olarak antep fıstığındaki luteinin vücuda daha iyi emilmesini sağladığını da ekliyor.

Çalışmada, antep fıstığından yaklaşık 1,6 mg lutein elde edildi.