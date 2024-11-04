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Araştırma sonucu ortaya çıktı: Sağlıklı gözler için günde bir avuç tüketin! Hafızayı da güçlendiriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.11.2024 09:31
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Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme Bilimi ve Politikası Okulu araştırmacılarının yaptığı yeni bir araştırma, günlük olarak fıstık tüketmenin, bitki pigmenti lutein sayesinde gözleri mavi (görünür) ışıktan ve yaşa bağlı hasardan koruyan temel faktör olan maküler pigment optik yoğunluğunu (MPOD) artırarak göz sağlığını önemli ölçüde iyileştirebileceğini buldu.

Rastgele kontrollü çalışma, yalnızca normal bir diyetle beslenmeye kıyasla, 12 hafta boyunca normal bir diyetin parçası olarak günde 57 gram fıstık yemenin, aksi takdirde sağlıklı orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde MPOD'da önemli bir artışa yol açtığını gösterdi. MPOD, retinayı koruduğu ve yaşlı yetişkinlerde körlüğün önde gelen nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini azalttığı için göz sağlığının önemli bir göstergesidir.

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6 HAFTADA ÖNEMLİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

6 HAFTADA ÖNEMLİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Artan MPOD:

Antep fıstığını günlük olarak tüketen katılımcıların MPOD'larında sadece 6 hafta sonra önemli bir artış görüldü ve bu etki 12 haftalık çalışma boyunca devam etti.

Doğal Lutein Kaynağı:

Antep fıstığı, gözleri korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan luteinin ölçülebilir bir kaynağını sağlayan tek kuruyemiştir.

AMD Önleme Potansiyeli:

Çalışma, düzenli fıstık tüketiminin AMD riskini azaltmak için doğal bir diyet yaklaşımı sunabileceğini öne sürüyor.

Antep fıstığından elde edilen luteinin göz sağlığı üzerindeki benzersiz rolü

Antep fıstığında bulunan lutein, mavi ışığı filtreleyerek ve gözde bir antioksidan görevi görerek göz sağlığının korunmasında kritik bir rol oynar. Çalışma, antep fıstığı tüketiminin katılımcıların günlük lutein alımını neredeyse iki katına çıkardığını buldu.

Dr. Scott, çalışmada katılımcıların diyetlerinde düşük alışılmış bazal lutein alımlarına sahip olacak şekilde seçildiğini ve günde sadece 57 gramın kandaki lutein seviyelerini sadece 6 haftada hızla artırdığını açıklıyor. "Diyetinize sadece bir avuç fıstık ekleyerek, gözlerinizi korumak için çok önemli olan lutein alımınızı artırabilirsiniz," diyor Dr. Scott. Antep fıstığının sağlıklı bir yağ kaynağı sağladığını ve potansiyel olarak antep fıstığındaki luteinin vücuda daha iyi emilmesini sağladığını da ekliyor.

Çalışmada, antep fıstığından yaklaşık 1,6 mg lutein elde edildi.

Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı araştırma göz sağlığı sağlık
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