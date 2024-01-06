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Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü! O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

06.01.2024 23:56 | Son Güncelleme:
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Real Madrid formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda ilk kez eflatun-beyazlı formayla sahaya çıktı. Mücadelenin ilk yarısında frikikte topun başına geçen Arda Güler'in şutu direkten döndü. Direkten dönen topun sesi televizyondan duyuldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Kral Kupası’nda Real Madrid, Estadio El Montecillo’da Arandina’ya konuk oluyor. Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki orta saha, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, müsabakaya ile 11’de başlayan Arda Güler’i orta sahanın solunda tercih etti.

ARDA, 6,5 AY SONRA SAHADA

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Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

FRİKİK DİREKTEN DÖNDÜ!

Arda Güler'in kullandığı frikik direkten döndü. Real Madrid formasıyla golle burun buruna gelen Arda Güler'in bu frikik vuruşu sosyal medyada kısa süre içinde milyonlarca kez izlendi.

(Görüntüler TivibuSpor'dan alınmıştır)

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