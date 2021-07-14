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Arefe Günü çift mesai mi? Yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 2021 Arefe Günü mesai hesaplama

14.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatiline ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Çalışanlar "Arefe Günü çift mesai mi?" , "Yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2021 Arefe Günü mesai hesaplama...

Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayram ve mesailere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar "Arefe Günü çift mesai mi?" , "Yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 2021 Arefe Günü mesai hesaplama...

Arefe günü çift mesai mi?

Kurban Bayramı Arefesi (19 Temmuz 2021) kanunda yarım gün olarak nitelendiriliyor. Arefe gününde yarım gün resmi tatil uygulanıyor.
Bu kapsamda arefe günü çalışanlar yarım günlük mesai ücreti alıyor. Arefe gününde, tam gün verilen ücretin yarısı veriliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi. 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın 1. günü, 21 Temmuz 2., 22 Temmuz 3., 23 Temmuz 4. günü.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu öğrenildi.
15 Temmuz resmi tatil olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz'dan başlayıp 26 Temmuz'a kadar süreceğini bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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