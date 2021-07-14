Arefe Günü çift mesai mi? Yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 2021 Arefe Günü mesai hesaplama

Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayram ve mesailere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar "Arefe Günü çift mesai mi?" , "Yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 2021 Arefe Günü mesai hesaplama...