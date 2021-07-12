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Arefe günü tatil mi? 19 Temmuz 2021 Pazartesi resmi tatil mi?

12.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na az bir süre kala "Arefe günü tatil mi? " , "19 Temmuz 2021 Pazartesi resmi tatil mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birçok kişi Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağını araştırmaya koyuldu. İşte ayrıntılar...

Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yer aldı. Öte yandan arefe günü tatil yapılıp yapılmayacağı araştırma konusu oldu. Peki Arefe günü tatil mi? 19 Temmuz 2021 Pazartesi resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

Arefe günü tatil mi?

Arefe günü, Kurban Bayramı öncesi 19 Temmuz 2021 idrak edecek. Bu günde yarım gün tatil uygulanacak.
Kabine bugün toplanacak. Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin ve arefe günü tatilinin ele alınacağı öngörülüyor. Toplantı sonrası konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatiline ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin 10 veya 9 gün olabileceğini bildirmişti.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

16 TEMMUZ TATİL Mİ?
16 Temmuz Cuma gününün tatil ilen edilmesi sonucunda 19 Temmuz Pazartesi de tatil edilecek ve çalışanların yaptığı tatil süresi uzayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz 2021 Arefe günü. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın 1. günü. 21 Temmuz 2., 22 Temmuz 3., 23 Temmuz Kurban Bayramı'nın 4. günü olarak kutlanacak.
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Kurban Bayramı

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