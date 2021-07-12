Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yer aldı. Öte yandan arefe günü tatil yapılıp yapılmayacağı araştırma konusu oldu. Peki Arefe günü tatil mi? 19 Temmuz 2021 Pazartesi resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

Arefe günü tatil mi?

Arefe günü, Kurban Bayramı öncesi 19 Temmuz 2021 idrak edecek. Bu günde yarım gün tatil uygulanacak.

Kabine bugün toplanacak. Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin ve arefe günü tatilinin ele alınacağı öngörülüyor. Toplantı sonrası konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatiline ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin 10 veya 9 gün olabileceğini bildirmişti.

16 TEMMUZ TATİL Mİ? 16 Temmuz Cuma gününün tatil ilen edilmesi sonucunda 19 Temmuz Pazartesi de tatil edilecek ve çalışanların yaptığı tatil süresi uzayacak.