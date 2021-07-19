Arefe günü yapılacak ibadetler! Arefe günü nasıl namaz kılınır? İşte arefe günü yapılacak dua ve ibadetler...

Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen Arefe günü, 2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bugün, birçok Müslüman vatandaşımız, çeşitli ibadetlerle bu günü idrak ediyor. Arefe günü ile ilgili olarak, Arefe gününde oruç ibadetini yerine getirenlerin geçmiş ve gelecek bir yıllık günahlarının silindiğine inanılır. Peki Arefe gününde hangi dua ve ibadetler yapılır? İşte Arefe günü ibadetleri…

Arefe günü ibadetleri

Arefe günü oruç tutulur mu? Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilr. İsteyen tamamını tutabileceği gibi dileyen birkaç günü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün ise dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygun olur.

Teşrik Tekbiri Arefe (Arife), Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Peygamberimiz Arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları azat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği nakledilmiştir.