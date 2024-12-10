Arka Güler sevgilisini paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! 'Hanımcı! Çok para kazanır...'

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İspanyol devinde top koşturan milli futbolcu, sevgilisi Duru Yaman ile geçtiğimiz aylarda Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasına katılmıştı.

Etkinlikte göz kamaştıran çift dikkatleri üzerine çekmişti. Basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinlikte görünmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

SEVGİLİSİ PAYLAŞTI SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!

Dünyaca ünlü bir futbolcu olan Arka Güler'in boş zamanlarını sevgilisiyle geçirmesi ve sık sık fotoğraflarını paylaşması gündem oldu. Son olarak dondurma yerken sevgilisini paylaşan Güler'e sosyal medyada yorum yağdı.