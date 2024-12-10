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Arka Güler sevgilisini paylaştı sosyal medyada yorum yağdı! 'Hanımcı! Çok para kazanır...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 17:32
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da takip edilen bir futbolcu. Geçtiğimiz aylarda basketbolcu sevgilisi Duru Yaman'la bir etkinlikte boy gösteren yıldız, sevgilisini sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Güler'e yorum yağdı.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İspanyol devinde top koşturan milli futbolcu, sevgilisi Duru Yaman ile geçtiğimiz aylarda Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasına katılmıştı.

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Etkinlikte göz kamaştıran çift dikkatleri üzerine çekmişti. Basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinlikte görünmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

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Arda Güler'in sevgilisi bakın kim çıktı! Arda Güler'in sevgilisi bakın kim çıktı!

SEVGİLİSİ PAYLAŞTI SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!

Dünyaca ünlü bir futbolcu olan Arka Güler'in boş zamanlarını sevgilisiyle geçirmesi ve sık sık fotoğraflarını paylaşması gündem oldu. Son olarak dondurma yerken sevgilisini paylaşan Güler'e sosyal medyada yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler
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