Arka Sokaklar’ın Avukat Başak’ı makyajsız yakalandı: Kod adım Ayşe

Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak’ı Perihan Ünlücan, Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Kameralar karşısında rahat tavır sergileyen yıldız ismin makyajsız olması gözlerden kaçmadı.

Snob Magazin’in haberine göre; Aldığı kahve bardağının üstünde Ayşe yazısını fark eden basın mensuplarına “Ayşe benim kod adım. Her kahve sipariş verdiğimde adımı 'Ayşe' diye yazarım. Çünkü R harfini söyleyemediğim için Perihan yerine Ayşe diye söylüyorum ismimi.” diyerek şaşırttı.

"BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

2 sezondur Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda olan oyuncu “Çok başarılı bir ekip ile çalışıyorum. Böyle güzel bir sette olmak benim için çok güzel bir duygu. Başarı tesadüf değildir. Uzun süre ekranlarda olmak zor bir iştir.” dedi.