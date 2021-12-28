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  4. Arka Sokaklar’ın Avukat Başak’ı makyajsız yakalandı: Kod adım Ayşe

Arka Sokaklar’ın Avukat Başak’ı makyajsız yakalandı: Kod adım Ayşe

28.12.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yoluna tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda ekibe Avukat Başak rolünde dahil olan Perihan Ünlücan bir alışveriş merkezinde makyajsız olarak gezerken objektiflere takıldı.

Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak’ı Perihan Ünlücan, Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Kameralar karşısında rahat tavır sergileyen yıldız ismin makyajsız olması gözlerden kaçmadı.

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Snob Magazin’in haberine göre; Aldığı kahve bardağının üstünde Ayşe yazısını fark eden basın mensuplarına “Ayşe benim kod adım. Her kahve sipariş verdiğimde adımı 'Ayşe' diye yazarım. Çünkü R harfini söyleyemediğim için Perihan yerine Ayşe diye söylüyorum ismimi.” diyerek şaşırttı.

"BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

2 sezondur Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda olan oyuncu “Çok başarılı bir ekip ile çalışıyorum. Böyle güzel bir sette olmak benim için çok güzel bir duygu. Başarı tesadüf değildir. Uzun süre ekranlarda olmak zor bir iştir.” dedi.

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ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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