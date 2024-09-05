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  4. Arkadaşları pazartesi günü okula başlayacak Narin'den hala bir iz yok! Arkadaşları için ayrı köy için ayrı karar

Arkadaşları pazartesi günü okula başlayacak Narin'den hala bir iz yok! Arkadaşları için ayrı köy için ayrı karar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 17:10
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8 yaşındaki Narin'in kayboluşunun üzerinden tam 16 gün geçti. Tarlalar arandı, köydekiler sorgulandı ancak Narin'e dair bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Narin'in arkadaşları pazartesi günü okula başlayacak. Çocukların durumdan etkilenmemesi için psikososyal destek ekipleri devreye girdi. Öte yandan köy baştan aşağı bir daha aranacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 16’ncı güne girdi. Narin’in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri çalışma başlattı.

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HER ŞEY AKŞAM GELEN İHBARLA BAŞLAMIŞTI

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

DİDİK DİDİK ARANDI

DİDİK DİDİK ARANDI

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin
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