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Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

27.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARNAVUTKÖY'de 3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden Ömer Faruk Y.

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de 3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden Ömer Faruk Y. (20), polisten kaçarken kuyuya düştü. İtfaiye yardımıyla kuyudan çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Cumartesi günü Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Önce Körfez Sokak'ta A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 kişi aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı. Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Dakikalarca polisten kaçan şüphelilerden Ömer Faruk Y., bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Şüphelinin düştüğünü gören polis diğerlerini kovalamayı bırakıp düşen kişinin yardımına gitti. İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisi görünce yardım istedi. Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ömer Faruk Y. ipe tutunamadı. Ekipler, Ömer Faruk Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şüpheli Ömer Faruk Y.'yi çıkardı.

İFADEDE İTİRAF ETTİ
Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını Azad E. ve Özgür C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti. Olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.ye ait çanta boş bir arazide bulundu. Polis çantayı sahibine teslim ederken firari şüpheliler Azad E. ve Özgür C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü - Genel - İstanbul - Merkez
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