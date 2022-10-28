Artan fiyatlardan şikayet edenler oraya gidiyor! Ölmüş kişilerin kıyafeti: 10 lira, 20 lira...

Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait kıyafetler uygun fiyattan satılıyor. Yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar ucuz olduğu için bu kıyafetleri tercih ediyor.

ARTAN FİYATLARIN ÇÖZÜMÜNÜ BURADA BULDULAR

Ölen vatandaşların yakınları tarafından bu mağazaya bağışlanan kıyafetler, 30 yıldır esnaflık yapan Yılmaz Çağala tarafından satılıyor.

Artan kıyafet fiyatlarına nazaran uygun olan elbiselere vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

"PANTOLONUN FİYATI 10 LİRA" 30 yıldır dükkanda ikinci el kıyafet sattıklarını belirten Yılmaz Çağala, "Bazen vefat edenlerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar.

Biz de satıyoruz. Vatandaşlardan talep çok. Buradaki bir pantolonun fiyatını 10 ile 20 liraya satıyoruz. Bize en çok vefat edenlerin kıyafetleri geliyor.