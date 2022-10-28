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  4. Artan fiyatlardan şikayet edenler oraya gidiyor! Ölmüş kişilerin kıyafeti: 10 lira, 20 lira...

Artan fiyatlardan şikayet edenler oraya gidiyor! Ölmüş kişilerin kıyafeti: 10 lira, 20 lira...

28.10.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılındaki yüksek enflasyonun ardından kıyafet fiyatları da arttı. Elazığ'da bir esnaf ölmüş kişilerin kıyafetlerini ucuza satarak vatandaşların ilgisini çekti. Pantolon fiyatlarının 10 ile 20 liraya satıldığı dükkana vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait kıyafetler uygun fiyattan satılıyor. Yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar ucuz olduğu için bu kıyafetleri tercih ediyor.

ARTAN FİYATLARIN ÇÖZÜMÜNÜ BURADA BULDULAR

Ölen vatandaşların yakınları tarafından bu mağazaya bağışlanan kıyafetler, 30 yıldır esnaflık yapan Yılmaz Çağala tarafından satılıyor.
Artan kıyafet fiyatlarına nazaran uygun olan elbiselere vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

"PANTOLONUN FİYATI 10 LİRA"

"PANTOLONUN FİYATI 10 LİRA"
30 yıldır dükkanda ikinci el kıyafet sattıklarını belirten Yılmaz Çağala, "Bazen vefat edenlerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar.
Biz de satıyoruz. Vatandaşlardan talep çok. Buradaki bir pantolonun fiyatını 10 ile 20 liraya satıyoruz. Bize en çok vefat edenlerin kıyafetleri geliyor.
Onları alıp satıyoruz. Zaten burası gariban yeri, Elazığ’ın ne kadar fakiri varsa buraya geliyor" dedi.
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Elazığ kıyafet ölmüş ucuz

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