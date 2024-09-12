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  4. Artık yeter! Silah seslerini kabus sanıp uyumaya devam eden kız çocuğu sabah annesini ölü buldu: "Bitsin bu kadın cinayetleri"

Artık yeter! Silah seslerini kabus sanıp uyumaya devam eden kız çocuğu sabah annesini ölü buldu: "Bitsin bu kadın cinayetleri"

12.09.2024 13:34
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Son günlerde Türkiye'nin canına tak ettiren kadın cinayeti haberlerinin bir yenisi Antalya'dan geldi. Savaş Temirhanoğulları (47) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nın (52) evine gelip 5 el ateş etti ve evden ayrıldı. Çiftin kızı İ.T. (17), silah seslerini kabus sanıp uyumaya devam etti. Sabah bir telefon alan İ.T. yataktan kalktığında kabus görmediğini anladı.

Afganistan'dan gelip Konya'da ikamet eden Çiğdem E.'yi öldüren sapkınlar, 8 yaşındaki Narin Güran'ı öldürüp üç maymunu oynayan aile derken şimdi de Antalya'da bir kadın katledildi. Bir eğlence merkezinde koruma olarak çalışan Savaş Temirhanoğulları boşanma aşamasındaki evinin eşine saat 05.00 sıralarında gelip canice öldürdü. Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı olay yerine gelip üzüntü yaşarken Savaş Temirhanoğulları'nın yakınlarıyla aralarında arbede de çıktı.

4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü 4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi.

Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

ÇİFTİN KIZLARI KABUS SANDI

ÇİFTİN KIZLARI KABUS SANDI

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu.

SABAH GELEN TELEFONLA GERÇEĞİ ANLADI

SABAH GELEN TELEFONLA GERÇEĞİ ANLADI

Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı. Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü.

Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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