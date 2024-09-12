Artık yeter! Silah seslerini kabus sanıp uyumaya devam eden kız çocuğu sabah annesini ölü buldu: "Bitsin bu kadın cinayetleri"

Afganistan'dan gelip Konya'da ikamet eden Çiğdem E.'yi öldüren sapkınlar, 8 yaşındaki Narin Güran'ı öldürüp üç maymunu oynayan aile derken şimdi de Antalya'da bir kadın katledildi. Bir eğlence merkezinde koruma olarak çalışan Savaş Temirhanoğulları boşanma aşamasındaki evinin eşine saat 05.00 sıralarında gelip canice öldürdü. Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı olay yerine gelip üzüntü yaşarken Savaş Temirhanoğulları'nın yakınlarıyla aralarında arbede de çıktı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır