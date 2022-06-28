Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Asgari Ücret Komisyonu hangi gün, saat kaçta toplanacak?

Asgari Ücret toplantısı ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde asgari ücret zammını açıklayacaklarını ifade etti. Öte yandan gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda zam oranı da belli olacak. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Asgari Ücret Komisyonu hangi gün, saat kaçta toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK? 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim.