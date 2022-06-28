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Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak?

28.06.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısı günü ve saati milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Haziran Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan işveren tarafıyla görüşmelerini istediklerini belirterek asgari ücret ile ilgili kısa süre sonra müjde vereceklerini aktardı. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte detaylar...

Asgari Ücret toplantısı ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumghurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde asgari ücret zammını açıklayacaklarını ifade etti. Öte yandan gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda zam oranı da belli olacak. Peki Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?
29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim.
Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz."
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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