Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? İkinci ek zam ne zaman yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Asgari ücrete ikinci zam beklentisi, emekli ikramiyeleri, fahiş fiyatlarla ve enflasyonla mücadele konusu Kabine Toplantısında ele alınacak konular arasında. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşü gazetecilerin konuya ilişkin yönelttiği sorulara yanıt vermişti. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? İkinci ek zam ne zaman yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Ayrıntıları sizler için derledik...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Kabine toplantısında asgari ücrete ikinci zam beklentisi ve emekli ikramiyeleri konuları ele alıncak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak.

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Son dönemin öne çıkan konularından biri olan asgari ücrete olası ek zam hakkında bir süre önce açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl ortasında böyle bir değerlendirmenin gerektiğinde esirgenmeyeceğini ifade etmişti.