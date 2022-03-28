HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? İkinci ek zam ne zaman yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? İkinci ek zam ne zaman yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

28.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşü gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Bu kapsamda Asgari ücrete zam gelecek mi? İkinci ek zam ne zaman yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Asgari ücrete ikinci zam beklentisi, emekli ikramiyeleri, fahiş fiyatlarla ve enflasyonla mücadele konusu Kabine Toplantısında ele alınacak konular arasında. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşü gazetecilerin konuya ilişkin yönelttiği sorulara yanıt vermişti. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? İkinci ek zam ne zaman yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Ayrıntıları sizler için derledik...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Kabine toplantısında asgari ücrete ikinci zam beklentisi ve emekli ikramiyeleri konuları ele alıncak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak.
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.
Son dönemin öne çıkan konularından biri olan asgari ücrete olası ek zam hakkında bir süre önce açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl ortasında böyle bir değerlendirmenin gerektiğinde esirgenmeyeceğini ifade etmişti.

İKİNCİ EK ZAM NE ZAMAN YAPILIR?

İKİNCİ EK ZAM NE ZAMAN YAPILIR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olmuştu. İkinci ek zam ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kan donduran cinayet! Kokmasınlar diye bakın ne yapmış

Kan donduran cinayet! Kokmasınlar diye bakın ne yapmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.