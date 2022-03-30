Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması!

Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ankara kulislerinde tartışılan konu ile ilgili vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara devam ediyor. 2001 krizi sonrası ilk kez en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldı. Bu kapsamda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun son dakika açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin artışıyla ilgili de Yürkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Enflasyon artı yüzde 6 ve refah payı. Bu bağlamda asgari ücret de ele alınacak ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Akbaşoğlu ek göstergeye ilişkin ise; "3600 için toplantılar yapıldı çalışmalar sürüyor. Yasal çerçeveye girecek. Bunun etki analiz çalışmalarının şekillenmesi gerekiyor. Sonradan sözleşmeli personellerin durumunu ele alacağız. Ardından da EYT ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " ifadesini kullandı.

Öte yandan asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacağı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklama, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak yorumlandı. Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette ikinci zam sorusu üzerine yaptığı açıklama şu şekilde: