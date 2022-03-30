Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam iddiası!

Asgari ücrete Temmuz'da ikinci zam geleceği yönünde iddialara bulunuyor. Ankara kulislerinde tartışılan konuya ilişkin vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. 2001 krizi sonrası ilk kez en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldı. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacağı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklama, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak yorumlandı.

Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette ikinci zam sorusu üzerine yaptığı açıklama şu şekilde: