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Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam iddiasına çarpıcı yanıt!

30.03.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen vatandaşlar Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam yapılacağı iddiaları sonrası araştırma yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşü basın mensuplarının soruları üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacağı yönünde iddialar bulunuyor. Ankara kulislerinde tartışılan konu ile ilgili vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara devam ediyor. 2001 krizi sonrası ilk kez en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldı. Bu kapsamda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılacağı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklama, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak yorumlandı.
Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette ikinci zam sorusu üzerine yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."
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asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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