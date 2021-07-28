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Aşı olunca kol ağrısı neden olur? Aşı olunca kol ağrısı nasıl geçer?

28.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Covid 19 aşısı vurulmaya devam ediyor. Aşı sonrası pek çok insan kol ağrısı yaşadığını ifade ediyor. Bazen Sinovac ve özellikle Biontech aşının yan etkileri arasında kol ağrısı da bulunmakta. Peki aşı olunca kol ağrısı neden olur? Aşı olunca kol ağrısı nasıl geçer? İşte merak edilenler...

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Covid 19 aşısı vurulmaya devam ediyor. Aşı sonrası pek çok insan kol ağrısı yaşadığını ifade ediyor. Bazen Sinovac ve özellikle Biontech aşının yan etkileri arasında kol ağrısı da bulunmakta. Peki aşı olunca kol ağrısı neden olur? Aşı olunca kol ağrısı nasıl geçer? İşte merak edilenler...

Aşı olunca kol ağrısı neden olur?

Koronavirüs aşısı sonrası meydana gelen yaygın yan etkilerden biri de aşı yapılan kolda ağrı ve şişlik oluşmasıdır.
Aşının ardından oluşan kol ağrısının kısa bir sürede geçtiği bilinmektedir.
Uzmanlar tarafından yan etkilerin kısa sürede geçtiğini bildirilmekte. Diğer yan etkiler arasında baş ağrısı, yorgunluk, titreme, kas ağrıları, ateş, eklem ağrısı, ateş, ikinci dozdan sonra daha sık olarak görülmektedir.

Aşı sonrası kol ağrısı nasıl geçer?

Aşı sonrası kol ağrısı nasıl geçer?
Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık veya şişlik yaşanması halinde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla beraber aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz fakat buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu da bunun için daha uygun olacaktır. Aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde uzmanlardan tavsiye gelmekte. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak da ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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