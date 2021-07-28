Aşı olunca kol ağrısı neden olur? Aşı olunca kol ağrısı nasıl geçer?

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Covid 19 aşısı vurulmaya devam ediyor. Aşı sonrası pek çok insan kol ağrısı yaşadığını ifade ediyor. Bazen Sinovac ve özellikle Biontech aşının yan etkileri arasında kol ağrısı da bulunmakta. Peki aşı olunca kol ağrısı neden olur? Aşı olunca kol ağrısı nasıl geçer? İşte merak edilenler...

Aşı olunca kol ağrısı neden olur?

Koronavirüs aşısı sonrası meydana gelen yaygın yan etkilerden biri de aşı yapılan kolda ağrı ve şişlik oluşmasıdır.

Aşının ardından oluşan kol ağrısının kısa bir sürede geçtiği bilinmektedir.

Uzmanlar tarafından yan etkilerin kısa sürede geçtiğini bildirilmekte. Diğer yan etkiler arasında baş ağrısı, yorgunluk, titreme, kas ağrıları, ateş, eklem ağrısı, ateş, ikinci dozdan sonra daha sık olarak görülmektedir.