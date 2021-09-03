Aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı? Aşıdan sonra banyoya girilir mi?

Aşı olduktan sonra duş veya banyo yapılıp yapılmaması gerektiği merak ediliyor. Türkiye'de aktif olarak şekilde kullanılan "Sinovac ve Biontech aşısının ardından banyo yapılır mı?" sorusuna uzmanlardan yanıt geldi. Peki aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı?

AŞI YAPTIRDIKTAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Aşıdan sonra duş veya banyo yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Türkiye'de aktif şekilde kullanılan Sinovac ve Biontech aşısı sonrasında banyo yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Uzmanlar konuyla ilgili aşıdan sonra duş alınmamasının kişilerin kendi seçeneği olduğunu ve aşı sonrasında aşırı sıcak duş almanın, sadece lokal reaksiyon riskini artırdığını söylüyor.

CİLT AÇIKLIĞI KAPANMIŞ OLUYOR Fakat bunun haricinde “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi bulunmuyor. Çünkü uygulanmış olan aşı sonrasında cilt açıklığı hızlıca kapanıyor ve buradan vücuda mikrop girmesi dolayısıyla beklenmiyor.