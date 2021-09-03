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Aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı? Aşıdan sonra banyoya girilir mi?

03.09.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı uygulamasından sonra duş veya banyo yapılıp yapılamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşı süreci devam ederken, koronavirüs aşısı olan vatandaşlar aşının ardından duş almanın sakıncalı olup olmadığı konusunu araştırıyor. Peki aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı? Aşıdan sonra banyoya girilir mi? İşte merak edilenler...

Aşı olduktan sonra duş veya banyo yapılıp yapılmaması gerektiği merak ediliyor. Türkiye'de aktif olarak şekilde kullanılan "Sinovac ve Biontech aşısının ardından banyo yapılır mı?" sorusuna uzmanlardan yanıt geldi. Peki aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı?

AŞI YAPTIRDIKTAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Aşıdan sonra duş veya banyo yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Türkiye'de aktif şekilde kullanılan Sinovac ve Biontech aşısı sonrasında banyo yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.
Uzmanlar konuyla ilgili aşıdan sonra duş alınmamasının kişilerin kendi seçeneği olduğunu ve aşı sonrasında aşırı sıcak duş almanın, sadece lokal reaksiyon riskini artırdığını söylüyor.

CİLT AÇIKLIĞI KAPANMIŞ OLUYOR

CİLT AÇIKLIĞI KAPANMIŞ OLUYOR
Fakat bunun haricinde “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi bulunmuyor. Çünkü uygulanmış olan aşı sonrasında cilt açıklığı hızlıca kapanıyor ve buradan vücuda mikrop girmesi dolayısıyla beklenmiyor.

DUŞ ALINMASINDA BİR SAKINCA YOK

DUŞ ALINMASINDA BİR SAKINCA YOK
Bu nedenle isteğe bağlı olarak aynı gün ya da reaksiyonu önlemek amaçlı sonraki günler duş alınmasında bir sakınca olmadığı söylenebilir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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