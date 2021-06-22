Aşk acısını çabuk atlattı! Uraz Kaygılaroğlu gönlünü Gülcan Arslan'a kaptırdı!

2019 yılında oyuncu Melis İşiten ile olan evliliğini sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda Berrak Tüzüznataç ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi beklendiği kadar uzun soluklu olmadı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken oyuncunun aşk acısı çektiği düşünülürken, yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Sosyal medyada ileri sürülen iddiaya göre Uraz Kaygılaroğlu, Gülcan Arslan ile aşk yaşıyor...