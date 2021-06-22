Aşk acısını çabuk atlattı! Uraz Kaygılaroğlu gönlünü Gülcan Arslan'a kaptırdı!

2019 yılında oyuncu Melis İşiten ile olan evliliğini sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda Berrak Tüzüznataç ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi beklendiği kadar uzun soluklu olmadı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken oyuncunun aşk acısı çektiği düşünülürken, yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Sosyal medyada ileri sürülen iddiaya göre Uraz Kaygılaroğlu, Gülcan Arslan ile aşk yaşıyor...
Uraz Kaygılaroğlu'nun adı Gülcan Arslan ile aş dedikodularına karıştı!
33 yaşındaki ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hakkında çıkan aşk dedikodusu ile yine gündeme geldi.
YOLLARINI AYIRMIŞTI
2019 yılında oyuncu Melis İşiten ile olan 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından sık sık adı çeşitli ünlü isimler ile anılmıştı.
AŞK ACISI KISA SÜRDÜ
Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda oyuncu Berrak Tüzünataç'la yaşadığı sürpriz aşk ile adından söz ettirmişti. Ancak ikilinin aşkı pek uzun soluklu olmadı.
AŞK YAŞADIKLARI SÖYLENİYOR
Paylaşımları ile dikkat çeken ünlü oyuncunun aşk acısı yaşadığı düşünülürken, meslektaşı Gülcan Arslan ile yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medyada iddia edildi.
Gülcan Arslan, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizide boy göstermişti.
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