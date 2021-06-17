Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

Sen Çal Kapımı dizisinden tanıdığımız Melisa Döngel, yeni bir proje ile FOX TV ekranlarına geliyor. Oyunculuk kariyerine Elif adlı dizi ile başlayan Döngel, daha önce birçok dizide de rol aldı. Ancak en büyük çıkışını başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı yine FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile yakaladı.