MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

17.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının yeni yaz dizisi Aşk Mantık İntikam, 18 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Melisa Döngel ise, romantik komedi türündeki Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veriyor. Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in bulunduğu dizi, yarın akşam yayınlanacak ilk bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Peki Melisa Döngel kimdir?

Sen Çal Kapımı dizisinden tanıdığımız Melisa Döngel, yeni bir proje ile FOX TV ekranlarına geliyor. Oyunculuk kariyerine Elif adlı dizi ile başlayan Döngel, daha önce birçok dizide de rol aldı. Ancak en büyük çıkışını başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı yine FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile yakaladı.

Melisa Döngel Kimdir?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.
Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde de Deniz karakterine hayat vermiştir.
Melisa Döngel, son olarak FOX TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde 'Ceren Başar' karakterine hayat verdi.
Döngel, şimdilerde yine FOX TV ekranlarında yayınlanan yeni romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat vermektedir.
Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin Melisa Döngel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Özgür Abik teslim oldu

Özgür Abik teslim oldu

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.