Aşk Mantık İntikam'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Esra gerçekleri Çınar'a anlatacak mı?

Aşk Mantık İntikam'ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta cuma günleri izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Ozan ile Esra arasındaki gelişme herkesi şaşırtıyor. Ozan her ne kadar Esra'dan uzak durmaya çalışsa da, kendisini hep onun yanında bulur. Ancak Ozan ve Esra'nın arasında geçenler ise Çınar'ın dikkatinden kaçmıyor. Peki Esra gerçekleri Çınar'a anlatacak mı? Bu gönderiyi Instagram'da gör Aşk, Mantık, İntikam... (@askmantikintikam)'in paylaştığı bir gönderi

Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Ozan ile Esra'nın arasındaki bağ giderek herkesi şüphelendiriyor.

Bu hafta dördüncü bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümünde Çatıda mahsur kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalanırlar. İkisi de durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler.

ÇINAR'IN ESRA'YA İLGİSİ OZAN'I ÇILDIRTIR Diğer yanda ise Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan ise Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Açıkçası Ozan ne kadar Esra'yı unuttuğunu söylese de onu deli gibi kıskanır.

MENEKŞE'NİN LOKANTASI YAKINDAKİLER UYGULAMASINDA Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen Ozan'ı yanına çekerek işleri baltalamak için yeni bir plan yapar.