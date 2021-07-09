MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aşk Mantık İntikam'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Esra gerçekleri Çınar'a anlatacak mı?

Aşk Mantık İntikam'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Esra gerçekleri Çınar'a anlatacak mı?

09.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam dizisi izleyici tarafından tam not almayı başardı. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan Aşk Mantık İntikam'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında düzenlenen bir partiye giriş yapan Esra güzelliği ile herkesi etkilerken, Ozan'ı aklını başından alır...

Aşk Mantık İntikam'ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta cuma günleri izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Ozan ile Esra arasındaki gelişme herkesi şaşırtıyor. Ozan her ne kadar Esra'dan uzak durmaya çalışsa da, kendisini hep onun yanında bulur. Ancak Ozan ve Esra'nın arasında geçenler ise Çınar'ın dikkatinden kaçmıyor. Peki Esra gerçekleri Çınar'a anlatacak mı?

Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Ozan ile Esra'nın arasındaki bağ giderek herkesi şüphelendiriyor.
Bu hafta dördüncü bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümünde Çatıda mahsur kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalanırlar. İkisi de durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler.

ÇINAR'IN ESRA'YA İLGİSİ OZAN'I ÇILDIRTIR

ÇINAR'IN ESRA'YA İLGİSİ OZAN'I ÇILDIRTIR
Diğer yanda ise Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan ise Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Açıkçası Ozan ne kadar Esra'yı unuttuğunu söylese de onu deli gibi kıskanır.

MENEKŞE'NİN LOKANTASI YAKINDAKİLER UYGULAMASINDA

MENEKŞE'NİN LOKANTASI YAKINDAKİLER UYGULAMASINDA
Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen Ozan'ı yanına çekerek işleri baltalamak için yeni bir plan yapar.

ÇAĞLA OZAN'A AŞIK OLDUĞUNU AÇIKLAR

ÇAĞLA OZAN'A AŞIK OLDUĞUNU AÇIKLAR
Çağla, sonunda Ozan'a beslediği duyguları kardeşi Çınar'a açıklar. Bunun üzerine Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
FOX Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.