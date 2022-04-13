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Aşk yalanları sağlığından etti! Ünlü yaşam koçu dolandırıldığını öğrenince kanser oldu

13.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yaşam koçu Nazan Koç kahreden gerçeği öğrenince kansere yakalandı. Koç, dini nikahla evlenip vaatlerine inandığı Pektaş'ın hayatının yalan olduğunu öğrenince hastalığa yakalandı. Pektaş'ın isminin bile sahte olduğu ortaya çıkarken Koç parasından da oldu.

Yaşam koçluğuyla ün kazanan Nazan Koç, resmi nikahla evlendiği Ahmet Pektaş'ın vaatlerine inanarak çok miktarda parasını verdi. Ancak Pektaş'ın adının dahi gerçek olmadığını öğrenince üzüntüsünden yakalandığı kanser hastalığıyla boğuşmaya başladı.

Yaşam koçunu kanser etti! Aşk yalanlarına inandırıp bütün parasını elinden aldı

Ünlü yaşam koçu ve yazar Nazan Koç, 2019 yılında Almanya'da ikamet eden Ahmet Pektaş ile tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra ilişkiye dönüştü.
Sabah'ın haberine göre yazar Koç, Pektaş'ın Almanya'da ünlü bir markanın mağazasını işlettiğini ve çok zengin olduğunu biliyordu. Pektaş, genç kadına aşık olduğunu söyleyerek bir an önce evlenmek ve İstanbul'a yerleşmek istediğini söyledi.
2019 yılı sonunda çift, dini nikahla evlendi. Aralarında resmi nikah olmayan Nazan Koç ile Ahmet Pektaş'ın evliliği bu şekilde 2021 yılı ortalarına kadar sürdü.
Bu esnada iddiaya göre iş adamı olduğunu söyleyen Pektaş, yurtdışından parasını tahsil etmek için imam nikahlı eşi ve arkadaşlarından yardım istemeye başladı.
Koç'un aile üyelerine banka hesabını açtırıp, yurtdışındaki paranın bu şekilde tahsil edilmesini daha kolay olduğu yalanıyla herkesi inandırmaya başladı.
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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