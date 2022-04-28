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  4. ASKERLİK YERİ ÖĞRENME! Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet ASAL!

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME! Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet ASAL!

28.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri açıklandı mı? Vatani görevini yerine getirecek olan kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Adaylar, sorgulamayı TC Kimlik numaraları ile şifrelerini girerek e-Devlet'ten yapılabilecekler. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve konuya ilişkin ayrıntılar...

Askerlik yerleri ve Mayıs ayı celp tarihi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Askerlik yerleri için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan kişiler askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerini E-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü belli olacak. Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşılacak.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri 29 Nisan Cuma günü açıklanacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
askerlik Milli Savunma Bakanlığı
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