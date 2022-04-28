ASKERLİK YERİ ÖĞRENME! Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet ASAL!

Askerlik yerleri ve Mayıs ayı celp tarihi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Askerlik yerleri için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan kişiler askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerini E-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü belli olacak. Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşılacak.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri 29 Nisan Cuma günü açıklanacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.